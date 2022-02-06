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Erdoğan ve eşine sosyal medyadan hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

06 Şubat 2022 Pazar 11:02
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Erdoğan ve eşine sosyal medyadan hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan liderlere teşekkür

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimler, sanal devriye yöntemiyle sosyal medya platformlarında Erdoğan ve eşine yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi.

Bu tespitlerin savcılıklara iletilmesinin ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

Polis, "Derya Büyükuncu" isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin ise yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine Erdoğan
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Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma









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