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Erdoğan ve Putin 28 Eylül'de Ankara'da bir araya gelecek

Putin, Erdoğan'la görüşmek için 28 Eylül'de Ankara'ya geliyor

21 Eylül 2017 Perşembe 15:47
Erdoğan ve Putin 28 Eylül'de Ankara'da bir araya gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağını söylediği görüşmenin Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Peskov, Erdoğan'ın 28 Eylül'de Putin'le yapılacağını söylediği yüz yüze görüşmenin Ankara'da gerçekleşeceğini doğruladı.

Peskov görüşmeye ilişkin soruya verdiği yanıtta, Putin'in Ankara'ya yapacağı ziyaret üzerinde çalışıldığını belirtti.

Erdoğan, BM Genel Kurul toplantıları için gittiği New York'ta 28 Eylül'de Suriye'deki gelişmeleri ele almak için Putin'le bir araya geleceklerini söylemişti.

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