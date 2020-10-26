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Erdoğan ve Tatar'dan ortak açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 17:44
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Erdoğan ve Tatar'dan ortak açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Son Güncelleme: 26.10.2020 18:49
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