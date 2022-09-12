Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
banner107

Erdoğan: Velilerimizi kırtasiye gezmekten kurtardık

Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin ders kitapları ve yardımcı kaynaklara ücretsiz bir şekilde ulaşabildiğini hatırlatarak ''Velilerimizi kırtasiye kırtasiye gezmekten kurtardık'' dedi. Erdoğan'ın gençlere tavsiyeleri de oldu.

12 Eylül 2022 Pazartesi 11:46
167 Okunma
Erdoğan: Velilerimizi kırtasiye gezmekten kurtardık


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katıldı.  

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''2022-2023 Eğitim Öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan öğretmenlerimizi anıyoruz. 

''KALABALIK SINIF SORUNUNU ÇÖZDÜK''

Hiç şüphesiz ki eğitime en büyük desteği biz verdik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorunu da çözdük.

''VELİLERİMİZİ KIRTASİYE GEZDİRMEKTEN KURTARDIK''

Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak, velilerimizi kırtasiye gezmekten kurtardık. Bugün öğrenciler hem ders hem de yardımcı kitaplarına ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor. 

Kız çocuklarının okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda. 

Geleceğimizi halkına, tarihine kinle bakan değil, tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Güzel ülkemizin umudu ve yarını sizlersiniz. Güçlü bir gelecek için geçmişizi iyi tanımanız gerekiyor. 

Sosyal medyanın sizi gerçeklerden kopuk, sanal bir dünyaya hapsetmesine izin vermeyiz.  

Buradan gençlere tavsiye vermek istiyorum. Kendimin uyguladığı ve evde torunlarımı da söylediğim şeyi bir kez daha hatırlatmak istiyorum;

Oku, düşün, uygula ve neticelendir''

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu
Kuzey Irak'ta 4 asker şehit oldu
İki kardeş bir saat arayla öldü
İki kardeş bir saat arayla öldü
Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü!
Gelin ve damadın en mutlu günü kabusa döndü!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim