Erdoğan: Velilerimizi kırtasiye gezmekten kurtardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''2022-2023 Eğitim Öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan öğretmenlerimizi anıyoruz.

''KALABALIK SINIF SORUNUNU ÇÖZDÜK''

Hiç şüphesiz ki eğitime en büyük desteği biz verdik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorunu da çözdük.

''VELİLERİMİZİ KIRTASİYE GEZDİRMEKTEN KURTARDIK''

Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak, velilerimizi kırtasiye gezmekten kurtardık. Bugün öğrenciler hem ders hem de yardımcı kitaplarına ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor.

Kız çocuklarının okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda.

Geleceğimizi halkına, tarihine kinle bakan değil, tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Güzel ülkemizin umudu ve yarını sizlersiniz. Güçlü bir gelecek için geçmişizi iyi tanımanız gerekiyor.

Sosyal medyanın sizi gerçeklerden kopuk, sanal bir dünyaya hapsetmesine izin vermeyiz.

Buradan gençlere tavsiye vermek istiyorum. Kendimin uyguladığı ve evde torunlarımı da söylediğim şeyi bir kez daha hatırlatmak istiyorum;

Oku, düşün, uygula ve neticelendir''