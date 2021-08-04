Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp

Erdoğan, yangınlarla ilgili terör izine rastlandığını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili de bilgi verdi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:48
91 Okunma
Erdoğan, yangınlarla ilgili terör izine rastlandığını söyledi

Daha önce yaptığı açıklamada, "Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcu" diyen T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlarla alakalı tutuklanan şahısların ailelerinde PKK bağlantılarına rastlandığını aktardı.

Polisin konuyla ilgili çalışmalarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu endişeyi en başından beri taşıdık. Bunun altından bir şeyler çıktı. Tutuklananların ailesinde PKK ile iltisaklıların da olduğunu tespit ettik. Bütün polis teşkilatımız, istihbaratımız bunun incelemelerini yapıyor. Bizim ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerimizi yakanların ciğerini yakacağız. Burada canlılar yandı" dedi.

"BİR KENARA KOYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Soruşturmaların sonucunun halka paylaşılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortada bir cinayet var. Bir taraftan telefat var, bir de o ormanlar özellikle arılarımızın en çok üretim yaptığı ormanlar. Marmaris bu konuda meşhurdur. Bunları bir kenara koymamız mümkün değil. Yangınlar ilgili her türlü ihbar, belge ve bilgi jandarma ve istihbaratımız tarafından etraflıca inceleniyor. Devam eden soruşturmaların neticelerini kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Marmaris ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, yangınların sorumluları ile ilgili çok sert adımlar atılacağını aktararak, şunları söylemişti:

Devletin resmi kurumlarının açıklamaları dışındaki hiçbir bilgi ve beyan sizin canınızı sıkmasın, kafanızı karıştırmasın. Yangınların sebepleri emniyetimiz, jandarmamız ve istihbaratımız tarafından tüm boyutları ile araştırılıyor. Sizler gibi bizim de zihnimizde 'terör örgütünün özellikle bu işin arkasında olup olmadığı' sorusu vardır. Bilindiği gibi örgüt geçtiğimiz yıl açıkça ormanlarımızı yakacağını ilan etmişti. Hatay'da bunu yaşadık. Bu yıl yine şu anda Hatay'da yangınlar başladı. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız.

Son Güncelleme: 04.08.2021 23:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı
Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı
Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında
Milas'taki yangın tekrar başladı, termik santral risk altında
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim