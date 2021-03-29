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Erdoğan, yatırımcılara seslendi

Kabine sonrası alınan kararları açıklamak için kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli konu başlıkları üzerine konuştu.

29 Mart 2021 Pazartesi 22:13
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Erdoğan, yatırımcılara seslendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine toplantısı, üç buçuk saat sürdü. Kabine sonrası alınan kararları açıklamak için kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli konu başlıkları üzerine konuştu.

Konuşmasında yatırımcılara seslenen Erdoğan, "Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum. Gelin ülkemize yatırım yapın. Artık ülkemiz yapılacak yatırımların, küresel düzeyde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmasının ötesine geçerek küresel bir merkez haline geliyor." dedi.

Vatandaşların yastık altındaki birikimlerini ekonomiye kazandırma çağrısında bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 103 bin yeni şirket açılırken kapanan şirket sayısı 16 bini bile bulmadı. 75 bin 700 adet uluslararası sermayeli şirketin 11 binden fazlası geçtiğimiz yıl faaliyete başladı."

Son Güncelleme: 29.03.2021 22:18
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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