Erdoğan, yeni ekonomi modelini 4 maddede özetledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2 saat 15 dakika süren kabine toplantısı sona erdi. Asgari ücret, döviz kurundaki hareketlilik ve stokçulukla mücadele konularının elen alındığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini 4 maddede özetleyerek " Biz ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme; hedef bu" dedi.

"YATIRIM ATAĞI HER ALANDA SÜRMEKTEDİR"

19 yıldır Türkiye'de yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin yatırım atağı her alanda hızla sürmektedir. Adana'da 1.4 milyar dolar yatırım bedeli olan petrokimya tesisinin temelini atmıştık. Ülkemizin dört bir yanında yürütülen yüzlerce dev yatırımı yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil, kendi kaynaklarını harekete geçirecek yatırımlarda, istihdamda, ihracatta görüyoruz. 19 yıldır yoluyla, köprüsüyle, barajıyla, santraliyle, sulama sistemleriyle sahip olduğumuz muazzam altyapıyı bunun için inşa ettik. 19 yıldır bunca okulu, üniversiteyi, mesleki eğitim kurumunu, hastaneyi, adliye sarayını bunun için kurduk. 19 yıldır ülkemizi her alanda bölgesinin ve dünyanın yükselene yıldızı yapmak için onca mücadeleyi bunun için verdik."

EKONOMİ MODELİNİ 4 MADDEDE ÖZETLEDİ

Gelecekte ekonomik hedefler hakkında da konuşan Erdoğan sözlerini öyle sürdürdü:

"Ülkemizi 19 yıldır hakka, hakikate, hakkaniyete dayalı bir demokrasi ve kalkınma anlayışıyla yönetiyoruz. Türkiye'de bu kavramlardan nasibini almamış bir zihniyet hep olmuştur. Tek parti faşizmiyle başlayıp darbeler ve vesayet dönemiyle süren, dışarıdan aldığı destekle kendini milli iradenin üstünde gören, gerektiğinde terör örgütleriyle dahil her tür şer şebekesiyle işbirliğine giren bu zihniyet her defasında milletimizin irfanına çarpmıştır. Bu zihniyet ekonomide yaşanan değişimi de aynı sinsilikle mecrasından çarptırmaya çalışıyor. Biz ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme; hedef bu. Bu zihniyet yüksek faizle ekonomiyi soğutmak, küçültmek ve dolayısıyla istihdamı azaltmak istiyor."