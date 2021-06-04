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Erdoğan: Yeni müjdeler gelebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzun Mehmet Camii'nin açılış programında açıklama yaptı.

04 Haziran 2021 Cuma 14:57
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Erdoğan: Yeni müjdeler gelebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış programındaki konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeri ve mimarisiyle şehirimize yakışır bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Caminin inşaasında emeği geçen mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Geçtğimiz hafta Taksim'de açılışını yaptığımız camimica de medeniyetimizin mührü olarak hizmet verecektir. Bugün de Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla açıyoruz.

"Açık alanı 7 bin 500 kişi kapasiteli"

Kapalı alanında 6 bin, açık alanında 7 bin 500 kişilik bir kapasiye mevcuttur camimiz. Her bir santimi özenle işlenmiş özel bir eser olan Uzun Mehmet Camii şehre ve yakışır bir şekilde tasarlandı. Biz bir yere isim veriyorsak onun bir anlamı vardır.

Kömürün önemli bir role sahip olduğunu en iyi bu şehirdeki insanlar bilir. Bir kez daha asırlardır vatanları için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"Camilerimizi hedef almaktan çekinmiyorlar"

Çağlar değişse de milletimize duyulan husumetin derinliği hiç değişmiyor. Bayrağımıza tahammul edemeyenler, milletimizin birliğine, beraberliğine saldırmaya başladılar. Camilerimizi hedef almaktan çekinmiyorlar. Birliğimizi bozamayacaklar. FETÖ'den PKK'ya kadar hepsi milletimizin inancına saldırmıştır. Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Duaların milleti ve dini eksik etmeyen milletimiz bu fitnelere geçit vermedi. Bu yüzden camilerimize sahip çıkmalıyız. Birbirimize sıkı sıkıya sarılmalıyız.

"Yeni müjdeler gelebilir"

2023'e hazır mıyız? 2053'e hazır mıyız? 2071'e hazır mıyız?

Camilerimiz en güçlü dayanışma merkezleri olarak milletimizin hizmetlerinde olmaya devam edecektir. Türkiye hedeflerine doğru yürümeye devam edecektir.

Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım.
19 ay gibi bir sürede bu muhteşem eser meydana geldi. 

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:42
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