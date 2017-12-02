Erdoğan Yunanistan'a gidecek

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.



TC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine icabetle 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.



Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.