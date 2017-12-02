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Erdoğan Yunanistan'a gidecek

Erdoğan, 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

02 Aralık 2017 Cumartesi 15:51
Erdoğan Yunanistan'a gidecek
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

TC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine icabetle 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

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