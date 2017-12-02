TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.
TC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine icabetle 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.
Erdoğan Yunanistan'a gidecek
Erdoğan, 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.
02 Aralık 2017 Cumartesi 15:51
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.