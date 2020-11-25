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Erdoğan: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın provokasyonlarına rağmen Akdeniz’de soğukkanlı davranıyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı ve soğukkanlı davranıyoruz” dedi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 12:43
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Erdoğan: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın provokasyonlarına rağmen Akdeniz’de soğukkanlı davranıyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında partililere hitap etti.

Yaptığı konuşmada Türkiye’nin dış politikasına da değinen Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ‘sabırlı ve soğukkanlı’ hareket ettiğinin altını çizdi.

"DAİMA SABIRLI VE SOĞUKKANLI DAVRANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Mutabakat Hükümeti'ne sağladıkları eğitim ve danışmanlık desteğiyle ülkenin daha fazla iç savaşa sürüklenmesinin engellendiğine işaret ederek, "Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürecin önü de böylece açılmış oldu." diye konuştu.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı ve soğukkanlı davranıldığını belirten Erdoğan, "Ama ne yazık ki bizim bu soğukkanlı, sabırlı davranışımıza rağmen işte en son yine bir sivil gemimize, Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak mal götüren sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra oradaki sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edilmiş vaziyette. Tabii ki bunlar gerekli yerlere de gönderildi, gönderilecek." değerlendirmesini yaptı.

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