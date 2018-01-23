Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin komutanlardan bilgi aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı Harekatı”nın üçüncü gününde video konferans aracılığıyla bölgedeki, Genelkurmay’daki ve Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki komutanlardan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, harekatın planlandığı biçimde icra edildiğini ve morallerinin en yüksek seviyede olduğunu belirten TSK mensuplarına, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla Afrin’deki terör unsurlarına karşı icra edilen operasyonda muvaffakiyetler diledi.