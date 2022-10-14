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Erdoğandan flaş Feyzioğlu açıklaması

14 Ekim 2022 Cuma 13:43
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Erdoğandan flaş Feyzioğlu açıklaması



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı‘na katılmak üzere gittiği Kazakistan dönüşü iktidara yakın basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu‘nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘ne (KKTC) büyükelçi olarak atandığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, Feyzioğlu’nun iyi bir hukukçu olduğunu ifade etti.

Metin Feyzioğlu’nun uluslararası hukuk ve Kıbrıs konularında kendileriyle güzel çalışmalar yaptığını aktaran Erdoğan, “Kendisine bu teklifi yaptığımda o da ‘bunun için çok müteşekkir olurum’ dedi. Metin Bey’in özellikle Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasındaki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.10.2022 14:28
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