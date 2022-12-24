"Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" başlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Batman Valisi Ekrem Canalp ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da 3651 personelin katılımıyla başlatıldığını duyurduğu "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"na ilişkin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Adem Şakrak'tan bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı açıklamada, Lice bölgesinde jandarma, güvenlik korucuları, İHA ve Atak helikopterlerin de dahil olduğu tüm unsurlarla terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

"Temizleye temizleye geliyoruz. En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz." diyen Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.

Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadele konseptini 15 temmuz 2016'dan sonra değiştirmesiyle ve talimatları çerçevesinde sürekli operasyon mantığıyla terör örgütünü bulunduğu inlerinde imha anlayışıyla ve ortaya koyduğumuz büyük bir mücadele gücü ve azmiyle devam ediyoruz" dedi.

Karadeniz'den Amanos Dağları'na kadar terör örgütünün daha önce üstlendiği bölgelerin birçoğunun şu an teröristlerden temizlendiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"En son Cenab-ı Allah nasip etti kahraman jandarmamızın güvenlik korucularımızın polis özel harekatımızın Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği Eren 17 sonbahar kış operasyonunda yine hedef bölgelerimizden birisi olan Cudi Dağı bölgesinde uzun zamandan beri takibinde olduğumuz ve özellikle Tuşimiya vadisinde uzun zamandır terör örgütünün orada bulunmasıyla birlikte bizim için tehdit oluşturan teröristleri Eren 17 sonbahar kış abluka operasyonunda etkisiz hale getirmiş olduk. Öncelikle o operasyonda yer alan bütün kahramanlarımıza milletimiz adına minnet ve şükran duygularımız ifade ediyorum."

"3 YILDA YAKLAŞIK 300 MİLYON KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ"

Terör örgütünün finansmanına yönelik de operasyonların etkili bir şekilde sürdüğünü dile getiren Bakan Soylu, "Son 3 yılda yaklaşık 300 milyon kök kenevir terör örgütünü finansmanına yönelik olarak dikilen kök kenevir ele geçirildi. Öncelikle terör örgütünün bu bölgedeki finansmanını kuruttuk. Şimdi terör örgütünün bu bölgedeki bütün varlığını kurutacağız." diye konuştu.

"Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"3 bin 650 personelle yani jandarma ve polis özel harekat ve korucularımızla birlikte bu harekat başladı. Bu harekatın bitiş tarihi, burada bir tek terörist kalmayınca kadar devam edecek. Teröristler bittiği zaman bu hareket burada bitecek. Yani Lice tamamen tertemiz olacak. Kış ve kar olması bizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu harekatın alanı Diyarbakır Lice merkez olmak üzere Muş Şenyayla, Bingöl Sağgöze ve Batman Sason Zori bölgesi olmak üzere 4 vilayette icra edilecek. Kahramanlarımız çok büyük başarılara imza attılar. Yapılamaz denilen bütün adımları gerçekleştirdiler. Birçok alanı terörden temizlediler."

"Temizlenme hedefi olan alanlardan bir tanesi de Allah'ın izniyle cumhuriyetin birinci asrını kapatıp Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken inşallah Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak anlayışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Şehitlik hepimiz için arzu edilen istenilen ve ulaşılması bizim için en kıymetli mertebedir. Hiçbirimizin korkusu yok Allah'a şükür cesaretimiz en üst noktada." diyen Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Arkadaşlarımızın kabiliyet ve kapasiteleri en üst noktada, şükürler olsun savunma sanayinde geldiğimiz nokta bütün dünyaya parmak ısırtıyor. Şu anda kurduğumuz teknoloji buradan operasyonu, kabiliyetlerimiz ve kapasitelerimiz icra ettiğimiz alan. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce hayal edilemeyecek bir noktada. Huzur ve güvenin devam edebilmesi, birliğimizin ve beraberliğimizin daim olabilmesi kardeşliğimizin sadece kendi topraklarımızda değil, etrafımızdaki coğrafyaya umut ve sevgi aşılaması. Elbette ki bu, operasyonlarımızın en önemli çıktılarından birisi olacaktır. Şu ana kadar yaptığımız en büyük operasyon bu Eren operasyonunda inşallah bunu hep beraber gerçekleştireceğiz."

"HEDEFİMİZ BÜTÜN TERÖRİSTLERİ BU ALANDAN TEMİZLEMEKTİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'ın Lice bölgesinde tespitlere göre 21-24 arası teröristin bulunduğunu kaydeden Soylu, bazen farklı bölgelere de geçişlerin olabildiğini aktararak, "Hedefimiz bütün teröristleri bu alandan temizlemektir" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Gabar Dağı'nda yürütülen operasyona da değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Gabar'da biraz işimiz var. Gabar Dağı'nda 6 terörist var. Orada biraz işimiz var. Ama orada petrol çıkan bölge güvenli bir bölge. O bölgenin güvenli hale getirilmesinde de kahramanlarımız büyük fedakarlıklar gösterdiler, şehitlerimiz oldu, hem de çok şehidimiz oldu. O bölgenin temizlenmesi operasyonlarında bir şehidimizin ismi de, kızımın ismi de Esma Çevik'in ismi de oradaki şu anda petrol çıkan bölgeye verildi. Bu dağların her birinin bir hikayesi var. Her bir kahramanımızın da bu dağlarda bir hikayesi var. Gelecek nesillere büyük bir kahramanlık bırakıyoruz."

Bakan Süleyman Soylu daha sonra operasyonun yürütüldüğü illerin emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla telekonferans yöntemiyle görüşme yaptı.