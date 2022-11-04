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Erkek hastaya hamile raporu

Zonguldak'taki bir özel hastanede erkek hastaya hamile raporu verildi. 10 gün istirahat verilen kişinin hastalık nedenine ise ölüm yazıldı... Benzer şekilde 7 rapor daha olduğunu söyleyen doktor, hekimlik bilgi sistemine sızıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

04 Kasım 2022 Cuma 16:01
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Erkek hastaya hamile raporu



Zonguldak'ta işyeri hekimliği bilgi sistemini ele geçirerek sahte rapor düzenlenmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan ve aynı zamanda iş yeri hekimi olan Opr. Dr. Turgay Tuğ'a gelen bilgide kendisinin alakasız raporlar düzenlediği söylendi.

Bunun üzerine geriye dönük raporları inceleyen Tuğ, ekim ayında hiç görmediği kişilere kendi ismiyle rapor düzenlendiğini fark etti.

9 rapordan birinde erkek hastaya "hamile", 10 gün istirahat yazılan bir hastaya da hastalık sebebinin "ölüm" olarak yazıldığını söyleyen Tuğ, olayın hackerlık olabileceğini düşündü.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Olayı il sağlık müdürlüğüne bildiren doktor, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.

Adana'dan bir kişinin kendisi hakkında ölüm raporu verildiğini söylediğini aktaran Tuğ, "Kendisi hakkında tarafımdan ölü raporu verildiğini söylüyor. Biz yine sisteme baktık. Öyle bir şahıs var. Aynı şahsa 10 gün dinlenme raporu verilmiş. Adana'da 10 günlük rapor verilmiş" dedi.

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