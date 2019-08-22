Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Esad rejimi TSK'nın gözlem noktasına yakınındaki bölgeyi havadan vurdu

Suriye'de Esad rejimine bağlı uçaklar İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 8 No’lu TSK Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurdu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:44
Esad rejimi TSK'nın gözlem noktasına yakınındaki bölgeyi havadan vurdu

Esad rejimine bağlı uçakların, Tel Tukan bölgesi güneyinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 8 numaralı Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurduğu bildirildi.
Gözlem Noktası'nda herhangi bir hasar meydana gelmezken, TSK personelinden yaralananın olmadığı öğrenildi.



Rejim, Rusya'nın ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib'in güneyinde ilerliyor. 

Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti.

Yerel kaynaklar, saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini belirtiyor. 

Rejim, 19 Ağustos'ta 8 nolu noktanın güneyindeki Morik'te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
EsadVurduTSKHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk inşaat sektörü dünya ikincisi
Türk inşaat sektörü dünya ikincisi
TSK üst düzey kademe terfi ve atamaları yapıldı
TSK üst düzey kademe terfi ve atamaları yapıldı
Türkiye Gazete Manşetleri -22 Ağustos 2019
Türkiye Gazete Manşetleri -22 Ağustos 2019

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim