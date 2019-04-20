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Eşi bulaşıkları yıkamayınca dehşeti yaşattı

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:09
Eşi bulaşıkları yıkamayınca dehşeti yaşattı
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BURSA'da alkollü olduğu iddia edilen Güngör A. (41) bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiye tartıştığı eşi Emine A.'yı (36) bacağından bıçakladıktan sonra, koltukta uyudu. Eve gelen polis, kocayı uyandırıp, gözaltına aldı. 

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı  Mahallesi Aşıklar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre gece yarısı alkollü halde eve gelen Güngör A. yemek için mutfağa girdi. Bulaşıkların yıkanmadığını görünce de uyuyan eşi Emine A.'yı uyandırdı. Çift, yıkanmayan bulaşık nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Güngör A. mutfaktan aldığı ekmek bıçak ile Emine A.'yı bacağından bıçakladı. Ardından da koltuğa geçip, uykuya daldı.

Emine A. ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Emine A. hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Güngör A.'yı uyandırıp, gözaltına aldı.

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Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Emine A. polise verdiği ifadesinde, "Uyuyordum, eşim geldi ve beni uyandırarak, mutfağa götürdü. Tezgahın üstünde duran bulaşıkları göstererek, 'bunları neden yıkamadın, neden temizlik yapmadın' dedi. Ben de 'yorgun olduğum için yıkayamadım, yarın yıkayacağım' dedim. Arkamı döndüm. O esnada mutfaktan aldığı bıçak ile beni bacağımdan bıçakladı, sonra da odaya giderek, koltukta sızdı, kaldı" dedi.

Polis soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
BulaşıkBursaBıçaklamaHaberTürkiye
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