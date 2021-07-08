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Eşi 'Tosuncuk'tan boşandı: Haysiyetsiz bir yaşam sürüyordu

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın 22 Haziran'da "gıyabında" boşandığı öğrenildi. Boşanma davasını açan Sıla Aydın eşinin 'haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü' öne sürdü. Mahkeme, Mehmet Aydın o dönemde firari olduğu için kararı "gıyabında" aldı. Karar, Aydın'a cezaevinde tebliğ edilecek. Aydın itiraz etmezse boşanma kesinleşecek. İtiraz durumunda ise boşanma dosyası istinafa gidecek.

08 Temmuz 2021 Perşembe 11:28
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Eşi 'Tosuncuk'tan boşandı: Haysiyetsiz bir yaşam sürüyordu

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın’ın gıyabında boşadığı ortaya çıktı.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın 31 Mart 2017 günü evlendi. Aydın, eşini 24 Ocak 2018 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlayan 3 yıllık firar yolculuğuna da yanında götürdü.

Sıla Aydın 2018’de Türkiye’ye döndü. Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın’ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı.

"TEK SUÇUM EŞİ OLMAM"

Kendisinin şirkette hiçbir hissesi ve yetkisi olmadığını öne süren Sıla Aydın, “Tek suçum Mehmet Aydın’ın eşi olmamdı” dedi. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

"HAYSİYETSİZ YAŞAM" İDDİASIYLA DAVA

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sıla Aydın, Bursa Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede "haysiyetsiz yaşam sürüyor" dediği Aydın’a boşanma davası açtı. Aylık 5 bin lira nafaka ile 500 bin lira tazminat talep etti.

"EVİMİZ BİLE OLMADI"

Aydın, Mehmet Aydın’la evli olmalarına rağmen birlikte yaşadıkları bir evi olmadığını, eşinin işlerinin yoğunluğu ile sürekli yurtdışında olmasını bahane ederek, kendisiyle ayda bir kez görüştüğünü, lüks hediyeler ve yurtdışı seyahatlerle gönlünü almaya çalıştığını iddia etti.

ALDATMA VE DAYAK

Yine iddiasına göre, Mehmet Aydın, Uruguay’da birlikte oldukları dönemde Caroline adında bir kadınla ilişki yaşadı. Duruma tepki gösterdiğinde de dayak attı. "Sayemde lüks içinde yaşıyorsun. Bana katlanacaksın. Nereden geldiğini unutma" diyen Mehmet Aydın, ölüm tehditleri savurdu.

GIYABINDA BOŞANDI

Boşanma davasında Mehmet Aydın’a defalarca tebligat çıkartan mahkeme, sonuç alamayınca adli makamlardan yardım istedi. Aydın’ın firari olduğunun bildirilmesi üzerine de 22 Haziran günü, ‘Tosuncuk’u gıyabında boşadı. Aydın’ın eşine aylık bin lira nafaka ile 60 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İKİ SEÇENEK VAR

Mehmet Aydın, karardan bir hafta sonra video çekip teslim olacağını açıkladı. 1 Temmuz’da da teslim oldu. Polislere teslim olma nedeninin ‘aile meselesi’ olduğunu söyledi.

CEZAEVİNDE TEBLİĞ EDİLECEK

Türkiye’ye dönmeseydi Bursa Aile Mahkemesi vasi atama ya da gazete ilanı verme yoluna gidecek ve kararını kesinleştirecekti. Şimdi ise karar cezaevinde Aydın’a tebliğ edilecek. İtiraz etmezse karar kesinleşecek. İtiraz ederse boşanma dosyası istinaf mahkemesine gidecek.

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankTosuncuk
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