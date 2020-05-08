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Eşini bıçakladığı için cezaevine girmişti

Tahliye olunca oğlunu öldürdü!

08 Mayıs 2020 Cuma 16:08
872 Okunma
Eşini bıçakladığı için cezaevine girmişti

Olay, Çivril-Dinar yolu Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bugün oğlu Şahin Y.’nin çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Y., oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkarttı. Şahin Y. ile tartışan baba, başına bir el ateş ederek oğlunu öldürdü.

Yol kenarına yığılan Şahin Y.’yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

Ünal Y.'nin daha önce boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Y.’yi bıçaklayarak yaraladığı ve bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi. 

Son Güncelleme: 08.05.2020 16:13
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Gibri 2020-05-08 16:33:29

Daş nedir durum.

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tr 2020-05-08 16:37:08

tr

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