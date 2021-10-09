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Eşini markette tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı

Antalya'da markette tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu.

09 Ekim 2021 Cumartesi 13:33
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Eşini markette tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Yahya Y., markette tartıştığı eşi Gönül Y.'yi av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. 

Olay, dün Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre Yahya Y., markette olan eşi Gönül Y.'nin yanına gitti. Burada bilinmeyen nedenle eşiyle tartışan Yahya Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde Gönül Y.'ye ateş etti daha sonra da kendisini vurdu.

Yahya Y., kanlar içinde marketten emekleyerek, çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gönül Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yahya Y. ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi burada yapılan Yahya Y., Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Gönül Y.'nin cansız bedeni de savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Yahya Y., 2009'da dönemin Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekli saldırıda bulunmuş, Özdemir yara almadan kurtulmuştu.

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