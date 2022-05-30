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Eşini öldürdü, kızını yaralayıp intihar etti!

Türkiye'nin Kocaeli ilinin Körfez ilçesinde tabancayla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:49
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Eşini öldürdü, kızını yaralayıp intihar etti!

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'taki evlerinde Turan Karslı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Güler Karslı arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Turan Karslı, tabancayla eşi ve kızı Elif'e ateş açtıktan sonra intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turan Karslı ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı kızları ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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