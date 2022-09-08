Eşini sokak ortasında dövdü

İstanbul Kağıthane'de konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında döven saldırgan koca gözaltında.

Olay, Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi.

Genç kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak kadının peşini bırakmayan adam, onu konuşma bahanesiyle karakolun yan tarafına çağırdı.

SOKAK ORTASINDA YUMRUKLADI



Bir süre sonra ayağa kalkan adam, sokak ortasında vatandaşların gözleri önünde eşini yumruklamaya başladı.

Vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp yanlarından gittiği olay sırasında, kadının çığlıklarını duyan polis hemen müdahale etti.