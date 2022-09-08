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Eşini sokak ortasında dövdü

İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdü. Çığlıkları duyan polis, saldırgan kocayı gözaltına aldı.

08 Eylül 2022 Perşembe 13:49
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Eşini sokak ortasında dövdü


İstanbul Kağıthane'de konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında döven saldırgan koca gözaltında. 

Olay, Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi.

İstanbul'da eşini sokak ortasında dövdü - 1

Genç kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak kadının peşini bırakmayan adam, onu konuşma bahanesiyle karakolun yan tarafına çağırdı.

İstanbul'da eşini sokak ortasında dövdü - 2

SOKAK ORTASINDA YUMRUKLADI

Bir süre sonra ayağa kalkan adam, sokak ortasında vatandaşların gözleri önünde eşini yumruklamaya başladı.

İstanbul'da eşini sokak ortasında dövdü - 3

Vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp yanlarından gittiği olay sırasında, kadının çığlıklarını duyan polis hemen müdahale etti.

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