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Eşini tüfekle vurdu!

Böyle pişkinlik görülmedi: Haberim yokmuş gibi çek kanka...

05 Aralık 2020 Cumartesi 20:37
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Eşini tüfekle vurdu!

Aksaray’da kendisinden boşanmak isteyen karısını çıkan tartışma sırasında elinden tüfeği almak isterken yanlışlıkla vurduğu iddia edilen bir kişi, olaydan iki gün sonra polisin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmak isteyen şüphelinin daha sonra "Haberim yokmuş gibi çek kanka" demesi dikkat çekti.

Olay, 3 Aralık tarihinde Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanmak isteyen Tuğçe U. (24), Eylül ayında eşine 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Eşinin kendisinden boşanmasını hazmedemeyen Hadiyet U. (30), uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından eve gelerek eşiyle tartışmaya başladı.

İddiaya göre, Tuğçe U., tartışma sırasında eşinin elindeki tüfeği almak istedi. Tüfeğin ateş alması sonucu bacağından ve karın bölgesinden yaralanan Tuğçe U., komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi Acil Servisine kaldırıldı.

Eşini tüfekle vuran Hiyat U., olaydan sonra kaçarak izini kaybettirdi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma ve takip sonucu şüphelinin kaldığı adresi tespit etti. Polis ekiplerinin Zincirli Mahallesi 502 Sokakta bulunan bir apartmandaki eve düzenlediği operasyonda, şüpheli Hidayet U., yakalandı.

İHA

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