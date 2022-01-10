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Eşiyle tartışan genç kadın benzin döküp kendini yaktı

Şanlıurfa'da eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren yabancı uyruklu kadın, 34 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

10 Ocak 2022 Pazartesi 15:44
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Eşiyle tartışan genç kadın benzin döküp kendini yaktı
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 7 Aralık 2021 tarihinde yabancı uyruklu bir çocuk annesi Yasmin Aziz (23) ile kocası arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Yasmin Aziz, evde bulunan benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi.

Ailenin müdahalesiyle Aziz’in üzerindeki alevler söndürüldü ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Aziz, 34 gündür verdiği yaşam savaşını bu sabah kaybetti.

Yasmin Aziz'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 10.01.2022 16:45
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