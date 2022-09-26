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Eşiyle tartıştı, evi yaktı

Manisa'da evini ateşe veren bir kişi, yangına müdahale eden itfaiye görevlilerine de bıçakla saldırdı. Dumandan etkilenen şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 09:42
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Eşiyle tartıştı, evi yaktı



Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde eşiyle tartışan kişi evini yaktı.

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi 806 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden Mehmet C. (50), eşine sinirlenip evi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye görevlilerine bıçakla saldıran Mehmet C, polis ekipleri tarafından yakalanarak evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen şüpheli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mehmet C'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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