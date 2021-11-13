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Eski eşini tabancayla öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de Sedat Kalındaş, ayrıldığı eşi ve 2 çocuğunun annesi Gülsüm Yarış'ı, tabanca ile başından vurarak öldürdü.

13 Kasım 2021 Cumartesi 15:15
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Eski eşini tabancayla öldürdü
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İstanbul'da eski koca, ayrıldığı eşini tabanca ile öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre, Gülsüm Yarış yaklaşık 1 yıl önce eşi Sedat Kalındaş'tan boşandıktan sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'da ailesinin yaşandığı apartmana taşındı.

Çocuklarını görmeye eski eşinin yaşadığı Halkalı Merkez Mahallesindeki eve gelen Sedat Kalındaş tabancayla, Yarış'a evin içindeyken başına bir el ateş etti.

2 çocuk annesi kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"KIZIM KORKUDAN BOŞANDI"

Yaşananların ardından polis ekiplerince olay yerine çağrılan kadının annesi Fadime ve babası Celal Yarış sinir krizi geçirdi.

Dakikalarca gözyaşı döken anne ve baba, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. Anne Fadime Yarış, kızının sürekli tehdit edildiğini ve korkudan boşandığını anlattı.

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