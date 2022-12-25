Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!

Eski eşinin sokak ortasında vurduğu kadın hayatını kaybetti

Ankara'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

25 Aralık 2022 Pazar 08:19
223 Okunma
Eski eşinin sokak ortasında vurduğu kadın hayatını kaybetti



Ankara'nın Çankaya ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan Pelin Ceylan, hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde 12 Aralık'ta eski eşi Mehmet E. tarafından tabancayla vurulan ve ağır yaralanan Pelin Ceylan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

OLAY

Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde Pelin Ceylan, yanına gelen eski eşi Mehmet E. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlamış, daha sonra Mehmet E, silahla 2 el ateş ederek Ceylan'ı ağır yaralamıştı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ambulansa yol vermeyen sürücü "ölüme sebebiyet verme" suçuyla karşılaşabilir
Ambulansa yol vermeyen sürücü "ölüme sebebiyet verme" suçuyla karşılaşabilir
"Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" başlatıldı
"Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu" başlatıldı
Beşiktaş'ta deniz kenarındaki restoranın balkonu çöktü, 4 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta deniz kenarındaki restoranın balkonu çöktü, 4 kişi yaralandı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim