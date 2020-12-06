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Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki otomobillerin camını kırdı

Antalya'da K.A., aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı H.C.'nin (32) evine gelip, kapısını kırdı. H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu görünce sinir krizi geçiren K.A., apartmandan çıkarken yoldaki otomobillerin camını kırdı. Gözaltına alınan K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlali nedeniyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

06 Aralık 2020 Pazar 11:19
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Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki otomobillerin camını kırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.'nin oturduğu yeri bularak, evine geldi. K.A.'nın eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaret ve tehditler savurdu.

2 OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI

H.C.'nin çığlık atması üzerine binadan çıkan K.A., hıncını sokaktaki otomobillerden çıkardı. Park halinde olan 2 otomobile zarar veren K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, polis ekipleri sakinleştirdiği esnada diğer otomobilin camına kafa atıp, parçaladı.

'KISITLAMAYI İHLALDEN CEZA KESİLDİ'

H.C., ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen ve ekip aracına bindirilen K.A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı da 3 bin 150 TL para cezası uyguladı.

'CEP TELEFONUNA YANSIDI'

K.A.'nın park halindeki otomobillerin camını kırma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yolda yürüdüğü esnada eliyle bir otomobilin camını kıran K.A.'nın, polisin kendisini gözaltına aldığı esnada başka bir otomobilin camına kafa atarak parçaladığı görüntülere yansıdı. Görüntüyü çekenler ise "İnanmıyorum elin arabasının camını kırdı. Deli midir nedir? Arabaların camlarını kırıyor. Manyak mı ne bu ya?" diye tepki gösterdi.

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