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Eski muhtar, kayınbiraderini öldürdü

Türkiye'de Afyonkarahisar'da eski muhtar İbrahim Y., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi Murat Oğur’u (47), tabancayla vurarak öldürdü.

07 Temmuz 2020 Salı 08:35
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Eski muhtar, kayınbiraderini öldürdü

Olay akşam saatlerinde Ali İhsan Paşa Mahallesi 500 Sokak’taki bir marketin önünde meydana geldi.

Eski muhtar İbrahim Y., arazi anlaşmazlığı yüzünden kayınbiraderi Murat Oğur ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Y., yanında bulundurduğu taşıma ruhsatlı tabanca ile kayınbiraderine 5 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Oğur, ambulans ile götürüldüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’nde, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, eski muhtar İbrahim Y.'yi suç aleti tabanca ile yakalayarak, gözaltına aldı.

DHA

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ÖLÜM
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E.t 2020-07-07 09:25:42

Kibris gundem turkiye gundem olarak degisti...ne yazan o gerileri.muhtar onu vurmus bunu vurmus.

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Kibris 2020-07-07 09:49:48

Admin neyisan kimisan artik be bu ne yau basdan sona turkiye haberleri

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