Eski TC Başbakan'ı Yıldırım Akbulut'a veda

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.