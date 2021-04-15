Eski TC Başbakan'ı Yıldırım Akbulut'a veda

86 yaşında hayatını kaybeden eski başbakan ve Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut Ankara'da son yolculuğa uğurlandı.
Akbulut için ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. Ardından da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar ve çok sayıda siyasi katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, "Yıldırım Bey'in en önemli özelliği tevazu idi. Düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi'nde de paylaştı, kendisinden gerçekten çok istifade ettik" ifadelerini kullandı.
Törenin ardından Akbulut naaşı devlet mezarlığında defnedildi.