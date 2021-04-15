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Eski TC Başbakan'ı Yıldırım Akbulut'a veda

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 17:17
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Eski TC Başbakan'ı Yıldırım Akbulut'a veda

86 yaşında hayatını kaybeden eski başbakan ve Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut Ankara'da son yolculuğa uğurlandı.

Akbulut için ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. Ardından da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar ve çok sayıda siyasi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, "Yıldırım Bey'in en önemli özelliği tevazu idi. Düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi'nde de paylaştı, kendisinden gerçekten çok istifade ettik" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Akbulut naaşı devlet mezarlığında defnedildi.

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Akbulut
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