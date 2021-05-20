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Eskişehir'de vahşet

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda yapılan temizlik çalışması sırasında, poşete taşla birlikte konulup suya atılmış pitbull cinsi köpek ölüsü bulundu. Yapılan incelemede köpeğin yüzünde yaralar tespit edildi. Köpeği çaya atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 16:21
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Eskişehir'de vahşet

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı Temizlik ekibi, günlük temizliklerini yapmak için suya açıldı. Ekipler, Orhangazi Mahallesi mevkiinde çayda büyük bir poşet buldu. Poşeti kontrol eden ekipler, pitbull cinsi köpekle karşılaştı.

İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi HAYDİ ekipleri sudan çıkarılan köpek üzerinde inceleme yaptı.

Yüzünde yaralar bulunan, poşetin içerisine taş konularak çaya atılan köpek, Odunpazarı Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne götürüldü. Köpeğin gerekli incelemelerinin ardından ilaçlanarak gömüleceği kaydedildi.

Hayvan Koruma Kanunu’na göre bakılması yasaklı cinsler arasında bulunan köpeği, çaya atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirPorsuk Çayı
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