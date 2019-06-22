Eskişehir dünyanın en güvenli 15. şehri!

Eskişehir, Finlandiya ve İsveç gibi birçok ülkenin güvenli sayılabilecek şehirlerini geride bıraktı. Eskişehir dünyanın en güvenilir 15'inci şehri oldu. Bir ülkenin turizminin gelişmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi güvenlik gelmekte. Tatilciler artık yurt dışına çıkarken güvenliğe bir hayli önem vermekte. The Daily Meal dünyanın en güvenli 50 şehrini açıklandı. Verilere göre ilk 20’de bulunan Türkiye’den tek şehir Eskişehir. Eskişehir dünyanın en güvenilir 15'inci şehri oldu. Yılmaz Büyükerşen, ilk 20'de Türkiye'den sadece Eskişehir'in yer aldığı listeyi sosyal medyada paylaşarak, “Bu gurur hepimizin. Dünyanın en güvenli şehirleri sıralamasında ilk 20 içerisinde Türkiye’den sadece Eskişehir var. Eskişehir’de güven var” dedi. Listede İzmir 47 ve Bursa ise 24. olarak yer aldı.

