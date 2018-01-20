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Eskişehir’de otobüs kazası

Ankara’dan Bursa’ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüs Eskişehir’de kaza yaptı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:50
Eskişehir’de otobüs kazası
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Ankara’dan Uludağ’a geziye giden yolcuları taşıyan otobüs Eskişehir’de yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kaza sonucu 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

Ankara’dan Bursa’ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüs Eskişehir’de kaza yaptı.

Tur otobüsünün yol kenarında bulunan ağaca çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Ankara’dan Uludağ’a geziye giden yolcuları taşıdığı ifade edilen Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Yaralı yolcular ifadelerinde,Kaza öncesinde tur otobüsünün Sivrihisar ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdiğini, mola sonrasında ise otobüsün şoförünün değiştiğini belirtiyor.

Otobüs şoförünün önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırıp ağaçlara çarptığı da öne sürülüyor.

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