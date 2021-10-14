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Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı. Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

14 Ekim 2021 Perşembe 16:04
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Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
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Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun (27), Ankara'da Esra Hankulu'nun (25) şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınıp "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Hankulu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu sonuçlandı.

Raporda, Esra Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİNİN DE BAŞ ŞÜPHELİSİ

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Uygun, Esen'e ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alınıp, ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Esen'in ölümüne ilişkin hakkında yürütülen soruşturma süren Uygun'un şiddet uygulaması ile ilgili soruşturma sonunda 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada tutuksuz yargılaması sürüyor.

''UYUŞTURUCU''DAN 6 AY TUTUKLU KALDI

Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in ölümünden sonraki süreçte bu kez 2 kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı.

Uygun, avukatının tutukluluğa itirazı üzerine yaklaşık 6 ay sonra 17 Temmuz'da Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edildi. Uygun ve yanındaki kadınlardan Fadime Büşra G. hakkında, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçundan iddianame düzenlendi.

Son Güncelleme: 14.10.2021 16:05
Anahtar Kelimeler:
Ümitcan UygunEsra Hankulu
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