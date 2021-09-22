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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü: Adli Tıp'tan uyuşturucu tespiti

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin davada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Hankulu ve tutuklu sanık Ümitcan Uygun ile şüpheli diğer iki kişinin kanında uyuşturucu tespit edildi. Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 13:55
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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü: Adli Tıp'tan uyuşturucu tespiti

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Esra Hankulu'nun 3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan istenen rapor dosyaya girdi.

Olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C, Furkan G. ile Hankulu'nun kanında uyuşturucu madde tespit edildiği öğrenildi.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Temmuz'da ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Ümitcan Uygun'un ifadesinde, "Evden çıktığım sırada Esra sağlıklı ve kendindeydi. Esra hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yok" demişti.

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Uygun aynı zamanda kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Esen'in ölümüne ilişkin hakkında yürütülen soruşturma süren Uygun'un şiddet uygulaması ile ilgili soruşturma sonunda 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada tutuksuz yargılaması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Esra HankuluÜmitcan Uygun
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