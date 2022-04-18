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Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

Muğla Fethiye'de ev arkadaşları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ev arkadaşı C.İ'nin başına çekiçle vurduğu 56 yaşındaki Gürol Uslu hayatını kaybetti.

18 Nisan 2022 Pazartesi 09:06
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Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.

Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.İ, Uslu'nun başına çekiçle vurdu.

Olayın ardından C.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve teslim oldu.

Eve sevk edilen sağlık ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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