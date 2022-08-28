Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor!

Her şey Osmangazi ilçesinde yaşayan Şahin Aydoğdu'nun 5 yıl önce ek iş yapmaya karar vermesiyle başladı. Şahin Aydoğdu, kendine bir seyyar domates çekme makinesi alarak her yere ilan verdi. Aydoğdu şimdi salça yapma zamanı olan 15 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında yoğun bir tempoya giriyor. Salça yapmak isteyenler Aydoğdu'yu telefonla arayarak domateslerini çektirmek istediğini söylüyor.

SALÇA ÇEKMEK İÇİN BURSA'NIN TÜM MAHALLE VE KÖYLERİNE GİDİYOR

Girişimci vatandaşta makinesini yanına alarak Bursa'nın tüm mahalle ve köylerine salça çekmeye gidiyor. Günde 5 ton salça çeken Aydoğdu bu işlemden 5 bin lira kazanıyor.

"VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN KALIYORLAR"

Bu işi ek iş ve hobi olarak yaptığını ifade eden Şahin Aydoğdu, "Salça yapım sezonu Ağustos ayında başlıyor. Benim için yoğun bir tempo başlıyor. Salça yapacaklar bana telefonla ulaşıyor.

Bende mahalle mahalle köy köy gezerek domates çekimi yapıyorum. Günde yaklaşık 5 ton domates çekiyorum. Domatesin kilosunda 1 lira çekim ücreti alıyorum. Vatandaşlar ayaklarına kadar gelen bu hizmetten çok memnun kalıyorlar. Ben bu işi yapmaktan büyük keyif alıyorum" dedi.