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Evde bulduğu böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer Faruk, zehirlendi

Bursa'da jel halindeki böcek ilacından yiyen 3 yaşındaki, Ömer Faruk Ö. zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan Ömer Faruk'un sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 12:15
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Evde bulduğu böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer Faruk, zehirlendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç yaşındaki Ömer Faruk Ö., evde dolabın arkasında bulduğu jel halindeki böcek ilacının bir kısmını yedi. Bu sırada odaya giren annesi, Ömer Faruk’un elindeki böcek ilacını aldı.

Ömer Faruk Ö. bir süre sonra rahatsızlanınca annesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk, durumu ağırlaşınca da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ömer Faruk'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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