Evde çürümüş hayvan ölüleri bulundu!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu. Söz konusu evde yaşadığı iddia edilen şahıs ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akarca, 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere akıl hastanesine gönderildi.