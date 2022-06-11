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Evin balkonu var ama balkona çıkacak kapı yok...

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik Köyü'deki bir evi görenler şaşkına dönüyor. Binanın ön tarafındaki kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan ve 1'inci katta oturan Mehmet Temiz, balkona çıkan kapıya duvar ördü. Balkon kapısı ve penceresi olmayan daire ise ilginç görüntü oluşturdu.

11 Haziran 2022 Cumartesi 15:20
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Evin balkonu var ama balkona çıkacak kapı yok...
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Rize'nin İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyündeki Şamlı Apartmanı, sıra dışı balkonu ile ilgi çekiyor. 2 katlı binanın ön tarafından yer alan ve kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan, 1'inci kattaki daire sahibi, ilginç çözüm yolu buldu.

"İLK KEZ GÖRENLER İÇİN İLGİNÇ MANZARA"

Balkona açılan kapıya duvar ören daire sahibi Mehmet Temiz, "Balkonun altında kahvehane var. Buradan çok ses yükseldiği için aile oturma odası olarak kullandıkları odanın balkonunun kapısını duvar örerek kapattı. Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek 'Tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış' diyeceğiz" dedi.

"BU DA BİZİM GÜZELLİĞİMİZ"

Balkona geçiş sağlayacak kapının olmadığını gören Cemil Temiz ise "Balkonun kapısını kapatınca ilginç durum ortaya çıkmış. Bence balkonun etrafını duvar örselerdi odayı da genişletmiş olurlardı. Karadeniz'de böyle ilginç olaylarla karşılaşıyoruz, bu da bizim güzelliğimiz" diye konuştu. (DHA)

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