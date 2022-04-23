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Evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı

60 yaşındaki kadının evinde 10 yıl boyunca biriktirdiği çöpler 2 kamyonla taşındı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 14:42
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Evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesi Üçyüz Evler Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik sıkıntıları olan 60 yaşındaki Aysel Demirel adlı yaşlı kadın, 10 yıl boyunca evinde çöp biriktirdi.

Gün geçtikçe evinden gelen kokular dayanılmaz hale gelince komşuları Tatvan Belediyesi’ne şikayette bulundu.

Çöpler 2 kamyonu doldurdu

İHA'nın haberine göre; Olay yerine gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen yaşlı kadının evinden çıkarılan çöpler kamyona yüklendi.

Yaklaşık 10 yıldır biriken çöp ve hurda ile dolu evde ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ev dezenfekte edildi

2 kamyon dolusu çöpün çıkarıldığı evin temizlenmesi saatler sürerken, boşaltma ve temizleme işleminin ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Bitlis te yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı #1

Anahtar Kelimeler:
Bitlisçöp
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