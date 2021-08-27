Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...
62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz
62 yaşındaki adamdan küçük kıza...
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...

Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

27 Ağustos 2021 Cuma 17:36
615 Okunma
Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Kardeşlerinin cankurtaranlara "Ağabeyimiz kayboldu, bulamıyoruz" demesi üzerine bölgede arama başlatıldı. Kıyıya sadece metrelerce mesafede suyun altında bulunan çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karasu ilçesinde evlerinden kaçarak denize geldikleri öğrenilen üç çocuk, cankurtaran ekiplerinin yanına giderek "Ağabeyimiz kayboldu, bulamıyoruz" diyerek yardım istedi. Cankurtaran ekipleri ilk olarak kulelere anons yaparak karada arama çalışması yaptı.

EKİPLER KIYIYA METRELERCE UZAKLIKTA SUYUN ALTINDA BULDU

Ardından üç çocuğun gösterdiği bölgede jetski ile suda arama yapan ekipler, 12 yaşındaki Muhammed Aydın'ı kıyıya sadece metrelerce mesafede suyun altında buldu. Kıyıya çıkartılan çocuğa ilk müdahale cankurtaran ekiplerince yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu'da aynı aileden aşı olmayan üç kişi, üç günde corona virüse yenildi
Ordu'da aynı aileden aşı olmayan üç kişi, üç günde corona virüse yenildi
Didem Arslan'da skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."
Didem Arslan'da skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."
Sigara istedi, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
Sigara istedi, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim