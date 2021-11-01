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Evini yaktı, balkona çıkıp sigara içerek yangını seyretti

Adana'da sinir krizi geçiren 19 yaşındaki Ö.G., önce evdeki eşyaları balkondan sokağa attı, daha sonra evi ateşe verdi. Alev alev yanan evin balkonuna çıkıp sigara içen Ö.G., itfaiye erleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı.

01 Kasım 2021 Pazartesi 09:12
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Evini yaktı, balkona çıkıp sigara içerek yangını seyretti
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Adana'da sinir krizi geçirip evini yakan bir kişi, çatıda sigara içip yangını izledi.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası yurt dışında çalışan Ö.G., iddiaya göre annesi dışarıda olduğu sırada geçirdiği sinir krizi nedeniyle 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan eşyaları atmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen eline geçen ne varsa savuran Ö.G., daha sonra evdeki eşyaları ateşe verip, balkondan çevreye küfürler yağdırmaya başladı. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SİGARA İÇİP KÜFÜR YAĞDIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, alev alev yanan evin balkonunda sigara içirip, küfürler yağdıran gence merdivenli araçla ulaştı. Alevlere kapılmaktan son anda itfaiye erlerince kurtarılan genç, bu kez çevrede toplanan kalabalığa öfkelenip, saldırmak istedi.


Olay yerindeki polislerce zor zaptedilen Ö.G., gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Evdeki yangın ise diğer dai

Anahtar Kelimeler:
Adana
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