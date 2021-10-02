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Evinin önünde ayı saldırısına uğradı

Artvin'de bir kişi, marketten dönerken evinin önünde ayı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğradığı sırada eşinin yardımına koşmasıyla ayının kaçtığını belirten Ahmet Aral, "Bacaklarımdan tuttu ve beni yere düşürdü. Tekme atıp bağırmaya başladım" dedi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 15:59
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Evinin önünde ayı saldırısına uğradı
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Artvin’in Şavşat ilçesinde evininin önünde ayı saldırısına uğrayan Ahmet Aral (59), yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balıklı köyünde meydana geldi. Alışverişten dönen Ahmet Aral, elindeki poşetlerle evinin önün geldiği sırada aniden yakındaki samanlığın arkasından çıkan ayının saldırısına uğradı.

Tekme atarak ayıdan kurtulmaya çalışan Aral, bağırarak yardım istedi. Ayı ile mücadele eden Aral’ın yardımına evden eşi koştu. Eşinin de bağırmasıyla ayı, kaçarak uzaklaştı.

saldırıda bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Aral, aile fertlerince Şavşat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Aral’ın bacağına dikiş atılırken, diğer yaralarına da müdahalede bulunuldu.

"ÇOK KORKTUM, HALA O ANI YAŞIYORUM"

Hastanede tedavisi süren Aral, korku dolu anları anlattı. Ahmet Aral, “Elimde kumanya poşetleri ile evime gidiyordum. Tam evimin önüne geldiğimde bir anda samanlığın arkasından üstüme yürüdü, saldırıya uğradım. Bacaklarımdan tutan ayı beni yere düşürdü. Tekme atıp, bağırmaya başladım. Evden çıkan eşimin de bağırmasıyla ayı beni bırakıp kaçtı. Bayılmışım. Hastaneye götürdüler, sağ olsun herkes çok ilgilendi. Kaymakam Bey aradı. O ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bacağıma dikişler atıldı. Sağlık durumum iyi. Çok korktum, hala o anı yaşıyorum” dedi.

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