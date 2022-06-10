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Evlat dehşeti: Biri annesini, biri babasını öldürdü

Sakarya'da bir genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü. Bursa'da ise psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç, annesini iple boğdu.

10 Haziran 2022 Cuma 11:00
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Evlat dehşeti: Biri annesini, biri babasını öldürdü
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İki ildeki iki ayrı olayda, gençlerden biri annesini diğeri ise babasını öldürdü.

TARTIŞTIĞI BABASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O. Kaymak (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti.

O.K. evde bulunan silahla babasını vurdu. Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

21 yaşındaki genç ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

ANNESİNİ BOĞDU

Bursa'da ise psikolojik sorunları olan bir genç annesini boğarak öldürdü.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşadıkları apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi.

Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. (23) ekipler tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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