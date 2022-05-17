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Evlenme teklifini reddedince öldürüldü

Mersin'de 35 yaşındaki Sinem Sökmen, çalıştığı sebze meyve halinde silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından intihar eden zanlının, Sökmen'e evlenme teklif ettiği ve reddedildiği iddia ediliyor.

17 Mayıs 2022 Salı 16:34
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Evlenme teklifini reddedince öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, sebze meyve halinde çalışan kadını tabancayla öldürüp intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir sevkiyat dükkanının ardiye bölümüne çalışan Sinem Sökmen'e (35) tabancayla ateş eden Halik Korkmaz (25) daha sonra kaçtı.

Hal çalışanlarınca kovalandıktan sonra saklanmak için Hal Camisi'nin avlusuna giren Korkmaz, burada aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sökmen'in ve Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLARLA TEHDİT İDDİASI

Korkmaz'ın bir süre birlikte olduğu Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği ancak bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık sonucu ayrıldıkları iddia edildi.

Korkmaz'ın, Sökmen'i birlikte çektirdiği fotoğrafları ailesine göstermekle korkuttuğu ve 'Ya benimsin ya da toprağın' diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

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