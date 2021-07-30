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Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular

Evi yanan Gülsüm Çatal: “Allah’ım yardım et, sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı”

30 Temmuz 2021 Cuma 14:19
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Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler’de hasar tespit çalışmaları başladı.

Onlarca evin yanıp, yüzlerce hayvanın telef olduğu mahallede, evlerine gelen vatandaşlar küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. 3 katlı evi küle dönen Gülsüm Çatal, “Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı” diyerek gözyaşı döktü.

Manavgat’taki yangında 48 saat geride kalırken, bölgede Hocalı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan, karadan yangına müdahale edip, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesine karşın mücadele veriyor. İlçede yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler'de ise hasar tespit çalışmaları başladı.

İçler acısı görüntüler
Alevlerin küle döndürdüğü evlerdeki görüntüler ise içler acısı. Havadan da görüntülen mahalledeki evlerin bazılarında çökmeler yaşandığı gözlendi. Evlerin iç kısmında ise tüm eşyaların kullanılamaz halde olması, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların evlerindeki beyaz eşya, koltukları ve elektronik aletlerinden eser kalmadığı gözlendi.

“Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı”
Günler sonra mahalleye dönen vatandaşlar küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinlerinden Gülsüm Çatal, “Yangın anında buradaydım. Eve çıkıp bir şeyler almak istedim ama alamadım. İki ineğim buzağısıyla yandı. Evim 3 katlı kül oldu gitti. Allah’ım yardım et. Bittik, tükendik. Başkalarının evinde kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı” diyerek gözyaşı döktü.

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