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Evli olduğu savcıyı, 3 yıl boyunca 'hâkimim' diye kandırdı

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Antalya'da evli olduğu savcı dahil herkesi hakim olduğuna inandıran kadının yalanı HSK atama listesinde adı bulunamayınca ortaya çıktı. Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan hakkında soruşturma başlatılan kadın tutuklandı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:54
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Evli olduğu savcıyı, 3 yıl boyunca 'hâkimim' diye kandırdı

Antalya'da bir kadın, savcı eşi de dahil herkesi kendisinin hâkim olduğuna inandırdı. Gerçek, 3 yıl sonra HSK atama listesinde adının bulunamamasının ardından ortaya çıktı. Savcı eşinin suç duyurusunda bulunmasının ardından kadın, 16 Temmuz’da tutuklandı. Savcı, eşi hakkında boşanma davası açarken eşini ve çevresi kandıran kadın hakkında "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.

Antalya'da yaşayan ve Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olan bir kadın ailesine ve çevresindekilere Hukuk Fakültesi'nde okuduğunu söyledi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 2017'de internette gezindiği sırada adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği bir hâkimin Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan atama listesindeki bir şehirde görevlendirildiğini fark etti.

Kendisiyle aynı ismi taşıyan başka bir hâkimin adını kullanarak sahte kimlik çıkardı. Kimliğe, aynı isimdeki hâkimin sicil numarasını ekleyip kendi fotoğrafını yapıştırdı. Sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırdı, sahibi olduğu aracı için kasko indiriminden faydalandı.

Antalya Adliyesi'ne giderek önce müstakbel eşine, ardından sözde meslektaşlarına kendisini Çeşme hâkimi olarak tanıtan kadın, geçici olarak Antalya'da HSK müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığını söyledi. Bir süre sonra, burada görev yapan bir savcı ile evlendi.

TUTUKLANDI

Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren kadının oyunu, HSK'nın atama listesiyle son buldu. Savcı, HSK'yı arayarak eşinin adının atama listesinde yer almadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordu. HSK'dan kendisine herhangi bir yanlışlık olmadığını, eşiyle aynı ismi taşıyan hâkimin artık kayıtlarda farklı bir soy isimle yer aldığı cevabıyla karşılaştı.

Eşinin sicilini kullandığı gerçek hâkimin evlenip soyisminin değiştiğini öğrenen savcı, eşini ihbar da bulundu. İhbarın ardından “sahte hâkim”Antalya'da gözaltına alındı.

16 Temmuz'da sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcı, sahte kimlikli eşine boşanma davası açarken eşini ve çevresini kandıran kadın hakkında, "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.

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Antalya
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