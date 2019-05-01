Evlilik cüzdanını okuyunca şoke oldu! Yanlışlıkla damat ile kayınpederi evlendirdiler

Denizli’de yaşayan Zekeriya Karataş (35) ve Gülşah Yılmaz (25) iki gün önce, evlenmek için Soma Belediyesi Nikah Dairesine gitti. Aile içinde yapılan sade bir törenle çift dünya evine girdi.

Ancak nikahın ardından eve giden çift, aile cüzdanlarına baktıklarında ilginç bir hata ile karşılaştı. Damat Zekeriya Karataş, aile cüzdanındaki bilgiler kısmında eşinin adının yazıldığı yerde kayınpederi olan Muzaffer Yılmaz’ın (56) isminin yazılı olduğunu gördü. Ardından durumu anlamlandıramayan çift yaşadıklarını aile üyeleri ile paylaştı. Esprilerin havada uçuşmasının ardından çift yanlışlığın düzeltilmesi için tekrar nikah dairesinin yolunu tuttu.

'NİKAH MEMURUNU SON ANDA MERDİVENDE YAKALADIK'

Şuanda kayıtlarda kayınpederi ile evli görünen Karataş, “Eşimin hiçbir yerde ismi geçmiyor. Sadece fotoğraf var. Muzaffer Yılmaz yazılı. Muzaffer Yılmaz’da eşimin babası. İlk tabi biz hiç nikah defteri görmediğimiz için önce bir şoka girdik. Tekrardan saat 16.00’da kıydığımız için geç vakitteydi. Belediyede kapanacaktı. Biz telaş içinde bir şekilde tekrar ulaştık. Nikah memurunu son anda merdivende yakaladık. ‘Böyle bir şey olmaması gerektiğini’ söyledi.’ Kütüğe doğru şekilde işlendiğini’ kendi söyledi. ‘Kütüğe ben işledim ama defteri başka bir arkadaş yazdı’ dedi. Baba adını geçirdiler. Daha sonra biz geldiğimizde artık birbirimize espriler yapmaya başladık. Eşim ‘Babamı sen mi aldın? Nikah kıydık’ dedi. Güzel anı oldu bizim için” diye konuştu.

Yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için tekrar başvuruda bulunan çiftin bu talebini dikkate alan nikah dairesi ise gerekli düzeltmenin yapılması için çalışmalarına başladı.

BELKİ DE DÜNYADA İLK'

İHA muhabirine ‘resmiyette kayınpederinizle mi evlisiniz?’ sorusuna ‘evet’ yanıtını veren Karataş şunları söyledi:

“Şu an da resmi olarak kayınpederimle evli olarak görünüyorum. Sebebi de nikah defterinde öyle görünüyor olması. Şu an da resmiyette o şekilde. Düzeltme tabi ki yapılacak. Bunun altına da ıslak imza olması gerekiyor tekrar düzeltme olduğu için. Bir iki gün içerisinde bunlar da düzeltilecek diye düşünüyorum. İnşallah kütükte de o şekilde görünmüyordur. O zaman boşanmaya doğru gidiyor olay.”