Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Motor hırsızı kıskıvrak yakalandı
Bronz heykeli çalmakla suçlandı!
Bronz heykeli çalmakla suçlandı!
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
10 yıl hapse mahkum edildi
10 yıl hapse mahkum edildi
Kadına şiddete 8 ay hapis cezası
Kadına şiddete 8 ay hapis...

Fabrika işçisi: Yediğim yemekten insan parmağı çıktı

Türkiye'de Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Burhan Yılmaz(32), fabrikada yediği yemeğin içinde kopan bir insan parmağı çıktığını iddia etti. Hastaneye gidip midesini yıkattığını söyleyen Yılmaz, "Doktor yaptığı kontrolde insan parmağı olduğunu söyledi. Parmağın yarısını yemişim" dedi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 18:54
2549 Okunma
Fabrika işçisi: Yediğim yemekten insan parmağı çıktı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Yılmaz, 4 gün önce fabrikada yediği öğle yemeğinin içinden kopan bir insan parmağı çıktığını iddia etti. Hastaneye gidip muayene olan Yılmaz, insan parmağının yarısını yediğini öne sürerek, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Yılmaz, olayı şöyle anlattı:

"Çalıştığım fabrikada öğlen yemeğine çıktım. Yemeği yediğim esnada ağzımda sert bir cisme denk geldim. Dişlerim arasından çıkardığımda insan parmağı olduğunu fark ettim. Bu olaydan bir süre önce aşçıbaşının parmağının koptuğunu duymuştum ve onun parmağının olduğunu düşündüm. Yetkililere söyledim ama üstünü kapatmak için insan parmağına benzemediğini söylediler. Hastaneye gidip midemi yıkattım. Doktor yaptığı kontrolde insan parmağı olduğunu söyledi. Aldığım raporda da yazıyor ve parmağın da yarısını yemişim. Parmağı ise istifra ile birlikte çıkarmışım."

Yaşanan bu olayın ardından fabrikanın kendisini ücretsiz şekilde izne çıkardığını iddia eden Yılmaz, "Bu olayın ardından çalıştığım fabrika hakkında suç duyurusunda bulundum. Fabrika aynı yemek firması ile halen çalışıyor. Bununla ilgili firmaya herhangi bir işlem yapılmadığını gördüm. Fabrika yetkilileri bana sus payı olarak 3 bin TL teklif etti ve 15 gün ücretsiz izne çıkardı. Sağlık açısından ve maddi durumdan dolayı sıkıntıya düşürdüler" dedi.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Olayın ardından psikolojisini bozulduğun söyleyen Burhan Yılmaz, "Olayın ardından psikolojim bozuldu ve yemek yiyemiyorum. Pipet ile beşikteki çocuklar gibi besleniyorum. Hukuken bu işin takipçisi olacağım. Parmak yemekten çıktıktan sonra imha ettiler. 4 gün önce aşçının parmağı kesilince imha etmiyorlar, parmağın yarısını yedikten sonra imha ediyorlar. İnsan sağlığı gerçekten bu kadar ucuz mudur" diye konuştu.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 71 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye'de 71 kişi daha hayatını kaybetti
Erdoğan: Ülkemizde hala bazıları milli teknoloji hamlemizi küçümsüyor
Erdoğan: Ülkemizde hala bazıları milli teknoloji hamlemizi küçümsüyor
Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye’ye gönderdi
Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye’ye gönderdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim