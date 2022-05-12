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Fabrikada patlama: 2 ölü

Bilecik'te demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 14:00
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Fabrikada patlama: 2 ölü

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada işçiler Gökhan Taştan, Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) yaralandı.

İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu kritik olan Gündoğan ve Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan Taştan'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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